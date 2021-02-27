全球股市上演小股災 謝金河這麼分析

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發表「債市風暴：預演小股災！」一文，他說，美國公債殖利率拉升，25日10年債殖利率一度衝上1.614%，30年債也到2.401%，這給了全世界股市帶來沉重壓力。26日全球股市紛紛上演著小股災，其中，台、日、港、印度股市跌幅都超過3%，台股跌498.38，日經指數下跌1022.26，香港跌1093.96，印度下跌1939.32，這彷佛喚起去年228前後的全球股市大殺戮。

「其實這是去年第四季以來，全球股市大漲後的過大乖離修正」，他說，就像是老人與狗的理論，小狗跑離主人太遠，最後還是要回到主人身邊。於是，漲幅愈大的，回檔修正壓力也愈大。

他舉例，Tesla從900.4殺到682.2美元，市值從8390億縮至6403億美元。這一波因為投資Tesla及比特幣暴紅的女股神Cathie Wood，旗下ARK相關ETF，這回跌幅都不輕。香港很多暴漲的新經濟股，像新上市的快手從417.9殺到305港元，美團從460殺到340港元，金蝶軟件從39.5跌到27.1港元，小米從35.9殺到25.15港元，比亞迪從278.4狂殺到195.3港元。

謝金河說，台股成了外資提款機，外資單日賣超944億元，外資賣超台積電63750張、聯電71411張、聯發科3822張、鴻海56513張、台達電9041張，這是外資賣超台股史上最兇狠的一天。台積電從679殺到606跌幅逾一成，是美債風暴下顯著的受害者。

不過，謝金河說，短期債市殖利率暴衝機率不大，這一波債市殖利率拉升，美元轉強，資源重新洗牌，接下來是各家企業公告今年配發的股利政策，企業的投資價值又會在這個地方重新評價。