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高殖利率撐腰 賀鳴珩看好台股後市

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（26）日重挫498點或3%，失守16,000點整數關卡，不少分析師呼籲降低持股比重，但券商公會理事長賀鳴珩信心喊話表示，台股基本面佳，「4%以上高殖利率的股票滿街都是」，只要低利環境持續，台股還有好幾年好光景可期。

賀鳴珩分析，以往台股幾次崩跌，都是美國利率在4%、5%水準時，但目前處於低利環境，相較美股一堆本夢比股票，台股還有全球數一數二的高殖利率，如果繼續再跌，不只國內投資人會逢低承接，應該會有更多海外資金進來。

他說，國人青睞的海外高收債，為追求高報酬率，投資標的品質不一，添增風險。但國泰金殖利率都還超過4%，與海外高收債相當，如果搭配不限目的借貸擴增槓桿，報酬率更高，「台股才是真正好東西」、「未來五年十年都淡不了」！

台股 高殖利率

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