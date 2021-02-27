賀鳴珩籲速推權證避險降稅

台股去年量價齊揚，券商公會理事長賀鳴珩昨（26）日再度呼籲行政、立法兩院盡速通過權證避險降稅案，並建議今年底到期的現股當沖降稅再延長實施十年。

券商公會統計，加權指數全年上漲22.8%，日均值2,524億元，年增62%，加上逐筆交易、盤中零股交易新制上路，相關數據明顯擴增，投資人踴躍參與，新增開戶數達67萬人、集中市場交易人數增至438萬人新高。

賀鳴珩指出，券商公會今年最重要的推廣重點將回歸證券市場基礎建設的檢視，因應市場變化，確保未來發展。

他提出五大建言。首先相關稅率部分，去年證券商共發行4.1萬檔權證，扣除因避險不及虧損較大的華南永昌證券外，其餘18家券商稅前純益僅6.3億元，相較於繳交的交易稅16.1億元，以及發行費用18.4億元，顯然不符合比例原則。

他指出，權證商品是台灣新金融商品的核心技術，如果無法將權證避險股票證交稅降至千分之一，台灣金融商品將持續仰賴舶來品，要打造台灣成為高階資產管理中心目標，應通過權證避險降稅案，達成產品自製、進口替代、創造就業，也增加稅收。

上市櫃股票當沖交易證交稅降為千分之1.5即將於今年底屆期，賀鳴珩建議政策延長至2,031年底。

其次，為提供快速、穩定、安全、不中斷的交易環境，臺灣證券交易所與證券商應協力建置符合證券市場發展的軟硬體交易環境及風控系統，並強化資安防護，明定防火牆的一致性規格，確實做好風險管理，研究在主機共置、公平待客兩前提下，達成未來政策方向。