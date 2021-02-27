外資大逃殺 賣股944億

美國10年期公債殖利率「閃漲」，加上MSCI調降權重生效雙重夾擊，台股昨（26）日在外資大舉賣超史上最大金額944億元之下，指數大跌498點、成為去年3月19日股災重挫537點以來最大跌點。

台積電一檔即遭外資提款389億元而下跌29元，收606元，拖累指數跌點達247點。

法人指出，外資昨日大舉賣超944億元，並同步匯出8億美元，除了昨日遇上MSCI明晟調降台股權重盤後生效，造成被動式外資基金跟隨調整，不過，疫情仍未回穩，美國聯準會也重申暫無縮減市場資金的打算，預估下周台股與全球市場均會回穩。

台積電昨日遭外資大舉提款，主要因其現金殖利率已與美國10年期公債殖利率所差無幾。操盤人分析，美國10年期公債一向被國際資金視為無風險投資，其目前殖利率約1.5%，台積電約1.65%來看，外資持有台積電在扣除稅賦等因素後，已不如美10年公債殖利率的表現。

短線上，隨市場陸續消化外資昨日賣超近千億元的利空後，在下半周行情有望回穩，但中長線上，若台積電無法在基本面上再傳出捷報，或提高股息，就殖利率的角度，可能難扭轉外資對其展開中長期賣超，連帶也壓縮台股的上檔指數空間。

今年以來，外資對台股累計賣超達1,931億元，對台積電一檔則是賣超29萬張、金額達1,869億元，顯示台積電股價在500元以上的創歷史新高過程中，多是散戶等本土資金推動，而外資則是持續在調節。

台積電昨日的重挫卻吸引零股小額投資人進場，零股成交爆量608.7萬股與37.4億元，為盤中零股制度上路後第二大。

至於台積電股價也瀕臨600元關卡保衛戰，台積電被視為台灣護國神山股，因此，股價何時落底也成為市場投資人關注焦點。

第一金投顧董事長陳奕光表示，現階段如果美國10年期公債殖利率不再有太大變化，台積電股價可能要滑落到587元，現金殖利率升高到1.7%對外資法人可能才具買進的吸引力；反之，美國10年期公債殖利率升高到2%，則台積電仍會受到來自外資的賣壓。