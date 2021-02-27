內資撐盤 上市櫃沒一家跌停

美債殖利率走揚，通貨膨脹風聲鶴唳，全球股市重挫，加上新一季度MSCI明晟權重調降盤後生效，外資昨（26）日單日賣超創史上最大944億元，政府相關資金進場支撐，八大公股行庫買超162億元創新高，最特別的是1,732家上市櫃公司沒有一家跌停，顯示內資撐盤力道。

台股昨日終場大跌498點或3.0%，分創去年3月19日股災當天跌點537點與8月20日3.2%以來最多，終場收在15,953點，連破5日、10日、月線與萬六共四大關卡，周跌387點或2.3%，周K收一黑，月漲815點或5.3%，周K連四紅。

台股尾盤因MSCI明晟調整權重爆量693億元，是歷史第七大量；上市成交量增至4,529億元創歷史新高，加計上櫃成交量744億元後的市櫃合計5,573億元，為歷史第三大。

外資大幅賣超為台股下殺主因，以張數來看賣超主要標的為友達、群創、聯電、台積電、鴻海等電子股，及中信金、國泰金、新光金等金融股，以金額來看以台積電最多、達389億元，台積電因此重挫29元創史上第四大，以606元收盤。

自營商昨也大幅賣超台股，賣超80億元，連五日賣超，為2月24日賣超85億元以來最多；但投信、八大公股行庫逆勢買超，投信買超16億元，而八大公股行庫則買超162億元，與外資對作，以張數來看重金買進群創、友達、聯電、鴻海、台積電，與國泰金、新光金等金融股，投信買超亦鎖定熱門股陽明、長榮，與漲價題材的大成鋼，還有護指數的富邦金、鴻海、台積電等個股，使得昨天上市櫃公司在重挫的盤勢中竟無一檔跌停。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐國際投顧董事長李秀利、元富投顧總經理鄭文賢、日盛投顧總經理鍾國忠等專家看法，指數位處高檔，與年線乖離三成之際易牽動修正賣壓，而近日美債殖利率上升更引發台股類股強弱易位，主被動式資金順應調整資產比重，出脫部分股市資金，為賣超幅度擴大主因。