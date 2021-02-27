股海常勝軍／5G手機概念股 逢低撿便宜

上次本欄分析「台股會出現螞蟻搬象嗎？」當時GameStop（GME）一群新手羅賓漢們軋空對沖基金、漲到483美元，後來多殺多又崩到40美元，但2月25日美國10年期公債殖利率飆到1.64%，美股大跌，連比特幣都破底到4.4萬美元，妖股卻出頭天，GME又大漲到108美元。

市場預期疫情降溫後經濟好轉，先前太多錢會造成通膨，美國公債殖利率急升到疫情前水準，超過S&P 500平均股利1.5%，造成賣壓。2000年時10年期美國公債利率高達6.66%、2007年金融海嘯前5.02%、2012年歐債危機3.026%，如今並不高，只是市場漲多正常拉回。太多ETF基金一旦跌破到設定轉折點，電腦自動賣出，導致昨（26）日亞股全倒。

全球資金淹腳目，港股恆生指數到3.1萬點，創下2018年2月以來高點，港府調高印花稅由0.1%到0.13%，加上外資狂賣，港股2月24日、26日都大跌千點，跌破月線，但提高徵稅只是一次性的衝擊，免驚！估計3月全球將重新整理再反攻。

昨日台股大跌498點，破萬六，收15,953點，外資狂賣944億元，居然台股沒有一檔跌停，代表內資並不恐慌。跳空回測2月17日新春開紅盤的多方缺口以及月線支撐，估下檔不會太深；櫃買指數小跌1.4%，是全亞洲主要指數跌最少，在強勁GDP成長率支持下，牛年多頭行情尚未結束。

今年來大飆股幾乎都是IC及IP股，面板雙虎、記憶體、被動元件等上游電子材料股價全面大漲，股價漲太多就是最大的利空，我認為這波回檔是很好的買進新機會，美股、台股都有資金從科技股轉向經濟復甦的傳產股。

歐美大國施打疫苗後，新確診人數減少了，疫苗若有效，未來朝向流感化，離正常生活邁進了一大步。強生首相宣布6月21日完全解除防疫措施，英國人已經迫不及待，英國最大的旅遊機構途易（Tui）的海外旅遊預訂數量一夕之間成長500%。航空股如西南航空、達美航空、美國航空等股價都創下波段新高，錢太多，就敢「提前部署」。

「解封概念」包括航空、餐飲、旅遊、休閒娛樂，華航3月3日起調漲美國線運價達30-40%，股價創2015年9月以來新高，但旅客不可能那麼快恢復，這種「過度反應」的現象和之前的電子股一樣，長榮航也創波段新高；雄獅旅遊去年大賠7元，今年也大賠，但和鳳凰旅遊都創股價波段新高；餐飲股王品、美食-KY、六角也創波段新高。

經濟復甦股包括鋼鐵、塑化、紡織、製鞋股等今年都會迎來春燕，鋼價在去年底就開始漲價，陸續會反應在第1季財報，油價大漲，台化也看好今年的營運展望。第一銅去年前三季還不賺錢，12月只小賺0.12元，在銅價大漲下，只因名稱有「銅」，股價創28年新高36元，早已提前反應。

半導體、記憶體、面板等電子上游材料漲價趨勢持續，但第1季股價已經反應，短線因費半大跌，整理等待下波轉強的機會；去年原本是5G元年，但因為疫情導致終端消費大減，全球5G手機才出貨2億支，今年將迎來報復性的換機潮，光是中國品牌手機，今年5G手機出貨量就達5億支，還不包括三星、蘋果，因此該布局零組件。聯發科今年大好，也漲到1,010元天價，但最強的是子公司絡達入股的亞信，昨天台股大跌，亞信又漲停創歷史天價118元，站在巨人肩上，看得更遠。

外資在2月24日大賣239億元，2月25日大買231億元，昨天外資又大賣壓944億元，罕見外資比散戶還會變來變去，證明外資追高殺低也很笨。當外資激情大賣，反而該是逢低撿便宜的良機，多頭市場快跌緩漲，但會漲很久。

（作者是萬寶投顧董事長）