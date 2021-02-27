台股昨（26）日重挫震盪，盤面族群跌多漲少，美債殖利率上揚更使通膨疑慮逐步加深。中鋼構、聯陽等高殖利率股與資產股因具抗通膨題材，逆勢抗跌或吸引多單尾盤敲進，吸引市場目光。

儘管聯準會主席鮑爾近日釋出訊息，稱通膨仍處於溫和階段，需三年以上才能實現通膨目標，市場仍舊擔心美債殖利率的上升及隨之而來的通膨擔憂會迫使聯準會減少購債規模，在寬鬆政策上煞車。

隨著政策發酵和疫苗釋出，原物料價格上漲持續帶動通膨預期上升，美債殖利率走揚使得投資人對漲多的個股投入意願有限，法人認為，中連貨、中鋼構、聯陽、聖暉、光寶科等現金股利殖利率逾5%的高殖利股，或興農、泰山、南港資產等具有抗通膨概念，可留意觀察。

中鋼構營運繳佳績，分派現金股利2.8元，吸引買盤昨日敲進，股價早早漲停，殖利率題材發威，逆勢抗跌。中連貨近年持續處分土地資產，擁大量業外收益，股利分派也多，昨日同樣收漲表現。其餘標的雖未能收漲，但可見買單於尾盤進場，或續為短多青睞。