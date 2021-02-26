元宵變盤台股重挫 專家：後市看美股和高價股動向

台股今天開盤跳空、開低走低，大跌498.38點，跌破「萬6」關卡，「護國神山」台積電也重挫4.57%，嚇壞投資人。專家表示，美國公債殖利率彈升，造成美股下挫，連動台股重挫、外資單日出走900多億元，創下歷史新高；不過，由於還不能確定美股是否就此走空，台股情況也仍有多種可能。

台股加權指數今天收在15953.8點，跌幅3.03%；台積電雖守住600元關卡，但大跌29元，市值1天縮水7519億元，影響大盤約264點；聯發科、鴻海與大立光也走弱，電子類股指數跌了3.56%。

外資單日賣超更創下史上最高紀錄，大幅賣超944.07億元，遠超14年前創紀錄的623.98億元。華南投顧董事長儲祥生表示，美國殖利率攀升，美股重跌，外資第一選擇就是賣台股，因此出現大幅賣超並不出乎意料。

他認為，台股重挫主要根源就在美股，但是即使有美國殖利率彈升引發市場憂心，現階段仍不能斷定美股是否正式走空；當美股一回升，這900多億元可能很快就會補回來。

儲祥生指出，除關切美債殖利率之外，也可觀察國內人氣指標「10金」高價股，包括「7千金」大立光、矽力-KY、信驊、祥碩、譜瑞-KY、旭隼、亞德客-KY，以及3潛力千金聯發科、精測、富邦媒。這些高價股皆為高本益比、殖利率低，今天檔檔走弱，高價股象徵國內「人氣」，值得持續關注。

永豐投顧表示，利率爬升是景氣調整過程，預告市場期待景氣復甦，因此經過短暫類股調整後，未來步伐會逐漸齊一。三月上旬市場對於景氣的期待會愈來愈強烈，因此選股可由航運、塑膠、鋼鐵等，漸次擴及航空、觀光等疫情震央。

台灣經濟的骨幹是科技產業，台股的主軸當然也不會偏離，受到美債殖利率議題衝擊後，科技股股價拉回整理，護國神山總有雲霧遮蔽，總會等到風和日麗，尤其半導體戰略意義不斷被強調，晶片缺料仍是市場關心議題，半導體股仍是投資組合必備。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，在資金動能及基本面支撐下，對台股行情後市看法仍正向，但載板、面板及零組件等供需仍持續吃緊。在後續觀察上，一是關注終端需求與庫存變化、一是持續留意美債走勢，作為觀察全球資金板塊以及投資氛圍的參考。