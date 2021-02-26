台股重崩近500點 金管會盯盤不再解盤

台股今（26）日元宵節變盤重挫將近500點，萬六大關失守，跌幅逾3%亦創下2020年3月以來單日最大，權王台積電（2330）一度重挫29元失守600元大關，但金管會雖然會持續關切國內外股市走勢，但證期局這次一改過去的作風，不願再「當分析師解盤」，官員僅回應台股行情問題，會請台灣證交所監視留意。

台股已走向「黃天牧時代」！金管會過去在主委曾銘宗、顧立雄任內一旦遇到股市大好或大壞都會被立委或是媒體詢問對於股市及內外資的看法，並適時「口水信心護盤」，但這一任金管會主委黃天牧顯然有自己的原則，一向謹言慎行的他，上任後即不太願意對台股高低發表，同時也多次提及投資人自己要「眼觀四面、耳聽八方」並留意風險。

畢竟台股已來到萬六大關，頻頻創下歷史新高點，再創高的難度是愈來愈高，發表言論稍一不慎，可能就會影響投資人的荷包口袋，他這屆金管會主委顯然更不好當。此外，股票漲漲跌跌本來就是很正常現象，市場幾天前對台積電訂單前景看法才一片看好聲，突破間又出現美國建廠困難等雜音四起，一向注意基本面的金管會，亦不太可能隨著短線消息面起舞。

金管會主委黃天牧日前在新春記者會，雖然對外表示，台股並沒有泡沫化疑慮，但他提醒，股市投資在任何階段都有風險，不論是台股指數12,000、13,000點或現在15,000、16,000點，投資人自己要「眼觀四面、耳聽八方」，擅於選股，做最好的決定，注意風險永遠是每位投資人或監理機關要注意的事。

針對今日台股重挫，台灣證交所分析，主要受到美國公債殖利率攀升、美股重挫影響，尤其與台股密切連動的那斯達克指數、費城半導體指數跌幅都很大，加上台股從農曆年開市後就漲多跌少，大盤漲多拉回修正是正常現象，交易所平日就有一定的監理制度，只要個股價量有異常變化就會發出警示、必要時做出處置，但目前並未有任何異常現象，還不需要祭出護盤措施。

據Stock Q統計至2月26日下午4點，除了台股跌3.03﹪之外，亞洲主要股市皆呈現下跌狀況，日經二二五指數跌3.99﹪、香港恒生指數跌3.55﹪、印度股市跌3.32﹪、韓股跌2.8﹪、上海綜合指數跌2.11﹪、新加坡跌1.19﹪。台股走勢還優於日股、港股，但較韓國股市與星、滬股市來得差。