快訊

台港學運份子判刑自白：我島與我城，我們站在彼此這邊

陸禁我鳳梨進口 陳吉仲：盼國人用新台幣照顧台灣農民

外資賣超944.07億 友達、群創合計遭狂賣逾25萬張

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今(26)日重挫498.38點，收在15,953.8點，外資賣超944.07億元，統計外資賣超前十大中，電子股及金融股各有5檔，尤以面板雙虎友達（2409）、群創（3481）分居外資賣超個股冠亞軍，合計遭外資賣超逾25萬張。

台股今日開低收最低，權王台積電（2330）重挫，半導體相關族群表現不佳，指數失守16,000點，三大法人賣超1,008.01億元，外資賣超944.07億元，投信買超16.97億元，自營商賣超（合計）80.92億元。

統計外資今日賣超前十大依序是友達、群創、聯電（2303）、台積電、鴻海（2317）、中信金（2891）、國泰金（2882）、新光金（2888）、開發金（2883）、元大金（2885）等；外資賣超前十大中電子股及金融股各占一半；其中，外資賣超友達12萬8,897張居賣超個股冠軍，其次是賣超群創12萬1,227張，賣超聯電71,411張居第三，賣超台積電63,751張。

面板雙虎友達、群創昨日是外資大買超標的，今日則是遭到賣超，且高居外資賣超個股冠亞軍；三大法人今日同步賣超友達，合計賣超14萬111張，其中投信賣超1,203張，自營商賣超10,011張，股價收在18.9元，下跌0.95元，跌幅4.78%；群創以17元收盤，下跌0.8元，跌幅4.49%，三大法人齊賣超，合計賣超13萬2,596張，其中投信賣超834張，自營商賣超10,535張。

台積電今日開低走低，收在606元，下跌29元，跌幅4.56%，單日市值大減7,519.81億元，降至15兆7,138.22億元，外資賣超之外，投信買超1,559張，連二買，自營商賣超544張，連六賣，合計三大法人賣超62,736張

外資今日買超前十大依序是富邦VIX（00677U）、元大台灣50反1（00632R）、欣興（3037）、精成科（6191）、中石化（1314）、TPK-KY（3673）、富邦NASDAQ反1（00671R）、瀚宇博（5469）、矽統（2363）、飛宏（2457）等；買超富邦VIX達17,392張居冠。

群益中小型股基金經理人楊遠瀚表示，近期因美國10年期公債殖利率攀升，美股表現震盪，科技股賣壓沉重，並蔓延至亞洲股市，台股近日同樣表現震盪。

楊遠瀚說，整體來看，在全球景氣仍走在回溫趨勢上，今年上半年低基期造成的強勁營運動能與資金行情仍在，全球低利環境下風險性資產仍具吸引力，台灣上半年GDP 較佳，接下來上市櫃公司將陸續公布股利，台股殖利率有機會吸引外資回補權值股，整體指數仍有上攻機會。

楊遠瀚表示，近期在波動較大的環境下，建議操作仍以選股為主，類股方面，電子族群看好晶圓代工、IC設計、先進製 程(ABF、設備)、5G、Wifi6、Server；非電看好汽車、工具機、零售、塑化、綠能。

外資 台積電 台股 群創 友達

延伸閱讀

友達、彩晶 認購火紅

外資買超231.32億 面板雙虎受青睞、分居買超冠亞軍

友達入股鑫創電 衝刺車聯網

面板雙虎大爆單 季季賺百億

相關新聞

外資瘋狂拋售台股、指數重挫 央行官員這麼說

外資今（26）日瘋狂拋售台股944億元，台股指數收盤重挫498點，投資人如驚弓之鳥，全都嚇出一身冷汗；對於全球股市大震盪...

台股失月線大跌498.38點作收 三大法人賣超1,008億

台股今(26)日開低收最低，權王台積電（2330）重挫，半導體相關族群表現不佳，股王大立光（3008）、鴻海（2317）...

台積電七天跌掉57元 牛年紅盤日來市值縮水1.47兆元

台積電（2330）今（26）日開低走低，收在606元，下跌29元，跌幅4.56%，單日市值大減7,519.81億元，降至...

美股重挫、MSCI踹一腳 台股收跌498點失守萬六

台股今(26)日受到美股重挫衝擊，大盤開低走低，尾盤因有MSCI季度調整生效，最後一盤成交量達693億元，將指數摜至最低...

浩鼎案落幕無罪確定 激勵股價亮燈漲停

台灣浩鼎生技董事長張念慈等5人被控涉內線交易案，歷經5年訴訟，高檢署決定不上訴，全案無罪確定，激勵浩鼎今天股價開高走高，...

電金齊跌 台股一度跌破16000點回測多方缺口

美國公債殖利率攀高，衝擊美股重挫，連帶影響台股走弱，盤中一度跌破16000點關卡，回測15938點至16197點多方缺口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。