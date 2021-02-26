外資賣超944.07億 友達、群創合計遭狂賣逾25萬張

台股今(26)日重挫498.38點，收在15,953.8點，外資賣超944.07億元，統計外資賣超前十大中，電子股及金融股各有5檔，尤以面板雙虎友達（2409）、群創（3481）分居外資賣超個股冠亞軍，合計遭外資賣超逾25萬張。

台股今日開低收最低，權王台積電（2330）重挫，半導體相關族群表現不佳，指數失守16,000點，三大法人賣超1,008.01億元，外資賣超944.07億元，投信買超16.97億元，自營商賣超（合計）80.92億元。

統計外資今日賣超前十大依序是友達、群創、聯電（2303）、台積電、鴻海（2317）、中信金（2891）、國泰金（2882）、新光金（2888）、開發金（2883）、元大金（2885）等；外資賣超前十大中電子股及金融股各占一半；其中，外資賣超友達12萬8,897張居賣超個股冠軍，其次是賣超群創12萬1,227張，賣超聯電71,411張居第三，賣超台積電63,751張。

面板雙虎友達、群創昨日是外資大買超標的，今日則是遭到賣超，且高居外資賣超個股冠亞軍；三大法人今日同步賣超友達，合計賣超14萬111張，其中投信賣超1,203張，自營商賣超10,011張，股價收在18.9元，下跌0.95元，跌幅4.78%；群創以17元收盤，下跌0.8元，跌幅4.49%，三大法人齊賣超，合計賣超13萬2,596張，其中投信賣超834張，自營商賣超10,535張。

台積電今日開低走低，收在606元，下跌29元，跌幅4.56%，單日市值大減7,519.81億元，降至15兆7,138.22億元，外資賣超之外，投信買超1,559張，連二買，自營商賣超544張，連六賣，合計三大法人賣超62,736張

外資今日買超前十大依序是富邦VIX（00677U）、元大台灣50反1（00632R）、欣興（3037）、精成科（6191）、中石化（1314）、TPK-KY（3673）、富邦NASDAQ反1（00671R）、瀚宇博（5469）、矽統（2363）、飛宏（2457）等；買超富邦VIX達17,392張居冠。

群益中小型股基金經理人楊遠瀚表示，近期因美國10年期公債殖利率攀升，美股表現震盪，科技股賣壓沉重，並蔓延至亞洲股市，台股近日同樣表現震盪。

楊遠瀚說，整體來看，在全球景氣仍走在回溫趨勢上，今年上半年低基期造成的強勁營運動能與資金行情仍在，全球低利環境下風險性資產仍具吸引力，台灣上半年GDP 較佳，接下來上市櫃公司將陸續公布股利，台股殖利率有機會吸引外資回補權值股，整體指數仍有上攻機會。

楊遠瀚表示，近期在波動較大的環境下，建議操作仍以選股為主，類股方面，電子族群看好晶圓代工、IC設計、先進製 程(ABF、設備)、5G、Wifi6、Server；非電看好汽車、工具機、零售、塑化、綠能。