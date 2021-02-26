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台股失月線大跌498.38點作收 三大法人賣超1,008億
台股今(26)日開低收最低，權王台積電（2330）重挫，半導體相關族群表現不佳，股王大立光（3008）、鴻海（2317）也收黑，盤面上僅少數題材股抗跌，指數失守16,000點，終場以15,953.8點作收，下跌498.38點，成交量4,321.13億元；三大法人賣超1,008.01億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超944.07億元，投信買超16.97億元，自營商賣超（合計）80.92億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.3億元，自營商（避險）賣超59.61億元。
美股周四重挫，加上MSCI季度調整將在盤後生效，台股今日以16,190.04點開低，權值股、高價股走弱，加重大盤跌勢，僅華航（2610）、長榮（2603）、陽明（2609）、立積（4968）、欣興（3037）等逆勢抗跌，指數以15,953.8點作收，跌幅3.03%，失守5日線及月線；周指數下跌387.58點，跌幅2.37%，月線則仍是上漲815.49點，漲幅5.39%。
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