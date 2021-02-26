台積電七天跌掉57元 牛年紅盤日來市值縮水1.47兆元
台積電（2330）今（26）日開低走低，收在606元，下跌29元，跌幅4.56%，單日市值大減7,519.81億元，降至15兆7,138.22億元；統計牛年開紅盤日以來，短短7個交易日台積電跌掉57元，市值縮水1兆4,780.32億元。
台股今日重挫498.38點收盤，台積電開低走低，早盤以611元開出，盤中一度小拉升至618元，隨著賣壓加重，終場收在606元，下跌29元，創2020年3月20日以來最大跌點。
台積電牛年開紅盤日跳空開高，終場收在663元，但其後在外資持續賣超下，股價往下走跌，5日線、月線相繼失守，昨日雖然止跌收復月線，但今日則是大跌作收，開紅盤日以來，市值縮水1.47兆元，從逾17兆元滑落至16兆元之下。
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