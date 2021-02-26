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美股重挫、MSCI踹一腳 台股收跌498點失守萬六
台股今(26)日受到美股重挫衝擊，大盤開低走低，尾盤因有MSCI季度調整生效，最後一盤成交量達693億元，將指數摜至最低點15953.8作收，下跌498.38點，成交金額4,321.13億元。
台積電ADR下跌而拉低台積電（2330）股價今日下探610元關卡，跌幅超過3.5%；台積電領跌之下，半導體相關族群表現不佳，聯電（2303）、聯發科（2454）、聯詠（3034）等成交金額大的個股價格也不佳；權值股中的台達電（2308）、瑞昱（2379）、日月光投控（3711）、大立光（3008）、矽力－KY（6415）等股跌幅不輕。
盤中見到具題材的華航（2610）、長榮（2603）、陽明（2609）、立積（4968）與欣興（3037）等股逆勢抗跌。
第一金投顧說，除非美科技股整理結束再創高，否則電子股短線應整理，短線宜等待美國科技股跌勢止穩，回補缺口壓力再行布局，在此之前，宜觀望保守操作，投資組合宜電子與傳產平衡。
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