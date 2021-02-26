賀鳴珩：盼盡速推動權證避險降稅、延長當沖降稅10年
台股去年量價齊揚，為確保市場永續成長發展，券商公會理事長賀鳴珩今（26）日指出，希望行政、立法兩院盡速通過權證避險降稅案，並建議今年底到期的現股當沖降稅再延長實施十年。
賀鳴珩分析，券商公會統計去年證券商共發行4.1萬張權證，扣除因避險不及虧損較大的華南永昌外，其餘18家稅前純益6.3億元，相對交易稅16.1億元，發行費用18.4億元，顯然不符合比例原則。
他指出，權證商品是台灣新金融商品的核心技術，證券商因法規要求必須造市，如果無法盡速將權證避險股票證交稅由現行的千分之三降至千分之一，台灣金融商品依舊仰賴舶來品進口。
為實現蔡英文總統打造台灣成為高階資產管理中心目標，希望行政、立法兩院行政、立法兩院盡速通過權證避險降稅案，才有機會達成產品自製、進口替代、創造就業，並增加稅收。
此外，上市櫃股票當沖交易證交稅降為千分之1.5將於今年底屆期，賀鳴珩建議再延長實施當沖交易證交稅至2031年底，即再延長10年時間。
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