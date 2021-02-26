賀鳴珩：盼盡速推動權證避險降稅、延長當沖降稅10年

最近只要問華爾街任何人對未來幾個月的展望，得到的答案都一樣：一旦大部分民眾都接種了新冠肺炎疫苗，出門旅遊的人數將達到空前水準，零售銷售將一飛沖天，經濟也將邁向繁榮。他們對經濟成長的共識則是下半年將成長約6%，而且只可能更高，不會偏低。

2021-02-26 10:55