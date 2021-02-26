太陽光電今年展望正向 太陽能股盤中齊抗跌

近日市場傳出國內多家太陽能廠接單都已到今年下半年，部分大廠甚至接單已至年底，國內太陽能業者對今年太陽能產業及公司營運都相當樂觀，在產業面及公司展望正向之下，今日台股指數一度重挫逾400點，不過，太陽能股整體表現相對抗跌，其中，聯合再生（3576）、茂迪（6244）及安集（6477）盤中一度逆勢上漲。

台股指數今日在美股重挫下也一度大跌逾400點，但太陽能股在股價先前已領先小幅修正，再加上今年產業後市正向，業者接單能見度高，全年營運展望值得期待，因此，太陽能股今日整體表現相對強勢，包括聯合再生、茂迪及安集，盤中均維持平盤以上表現，另外，元晶（6443）、新晶投控（3713）及太極（4934）跌幅也僅在1%上下，整體族群股價表現相對抗跌。

太陽能業者指出，去年第4季以來，包括EVA、玻璃、鋁框等上游原料出現一波漲價的情況，也是刺激下游案場提前採購的重要原因，為預防未來模組價格持續上漲、進而影響未來採購成本，廠商多數希望早點進場採購模組，以鎖住未來發電場的獲利不受模組採購價格的影響。

對於今年全年的國內太陽能市況，國內大型太陽能廠表示，相當樂觀，主要由於去年全年受到上半年全球疫情及政府政策調整的影響，但全年都有約2GW左右的裝置規模，今年由於部分案場去年的需求延後到今年才開始採購模組，再加上政策推動可望更為順暢之下，一般業界推估，今年全年裝置量至少可望可以有2.2GW到2.5GW，對多數太陽能業者來說，今年應是相當值得期待的一年。