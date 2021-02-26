快訊

獨／國產聯亞新冠疫苗二期臨床試驗今起接種 預估6月見成果

不能放假、24小時得配合雇主要求 外籍看護人權在哪？

太陽光電今年展望正向 太陽能股盤中齊抗跌

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

近日市場傳出國內多家太陽能廠接單都已到今年下半年，部分大廠甚至接單已至年底，國內太陽能業者對今年太陽能產業及公司營運都相當樂觀，在產業面及公司展望正向之下，今日台股指數一度重挫逾400點，不過，太陽能股整體表現相對抗跌，其中，聯合再生（3576）、茂迪（6244）及安集（6477）盤中一度逆勢上漲。

台股指數今日在美股重挫下也一度大跌逾400點，但太陽能股在股價先前已領先小幅修正，再加上今年產業後市正向，業者接單能見度高，全年營運展望值得期待，因此，太陽能股今日整體表現相對強勢，包括聯合再生、茂迪及安集，盤中均維持平盤以上表現，另外，元晶（6443）、新晶投控（3713）及太極（4934）跌幅也僅在1%上下，整體族群股價表現相對抗跌。

太陽能業者指出，去年第4季以來，包括EVA、玻璃、鋁框等上游原料出現一波漲價的情況，也是刺激下游案場提前採購的重要原因，為預防未來模組價格持續上漲、進而影響未來採購成本，廠商多數希望早點進場採購模組，以鎖住未來發電場的獲利不受模組採購價格的影響。

對於今年全年的國內太陽能市況，國內大型太陽能廠表示，相當樂觀，主要由於去年全年受到上半年全球疫情及政府政策調整的影響，但全年都有約2GW左右的裝置規模，今年由於部分案場去年的需求延後到今年才開始採購模組，再加上政策推動可望更為順暢之下，一般業界推估，今年全年裝置量至少可望可以有2.2GW到2.5GW，對多數太陽能業者來說，今年應是相當值得期待的一年。

太陽能產業 台股指數

延伸閱讀

星展集團提高永續金融目標 2024年將達兆元

聯合再生搶攻太陽能商機 參與標案得標率逾5成

經部力推屋頂型太陽光電

玩家自製《Minecraft》模組 可以在麥塊中的麥塊中的麥塊中的麥塊玩麥塊

相關新聞

電金齊跌 台股一度跌破16000點回測多方缺口

美國公債殖利率攀高，衝擊美股重挫，連帶影響台股走弱，盤中一度跌破16000點關卡，回測15938點至16197點多方缺口...

不靠台積電 三大族群牛年開紅盤來最會漲

台股牛年開紅盤以來一度寫下16,579點的歷史新高，但是推升大盤上漲的動能並不完全是護國神山台積電（2330），反而是具...

台股重挫 配息佳個股逆勢抗跌、中鋼構直奔漲停價

今(26)日台股開盤後大跌超過300點，不過，配息佳的個股逆勢抗跌。

台股開盤大跌262點 台積電跌24元

台股今(26)日開盤下跌262.14點，開盤指數為16,190.04點；台積電（2330）開盤611元，下跌24元。

浩鼎案落幕無罪確定 激勵股價亮燈漲停

台灣浩鼎生技董事長張念慈等5人被控涉內線交易案，歷經5年訴訟，高檢署決定不上訴，全案無罪確定，激勵浩鼎今天股價開高走高，...

【彭博專欄】股市投資人已經熱過頭

最近只要問華爾街任何人對未來幾個月的展望，得到的答案都一樣：一旦大部分民眾都接種了新冠肺炎疫苗，出門旅遊的人數將達到空前水準，零售銷售將一飛沖天，經濟也將邁向繁榮。他們對經濟成長的共識則是下半年將成長約6%，而且只可能更高，不會偏低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。