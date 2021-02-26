大摩提高立積目標價到660元 樂觀情境880元
美國科技股慘跌，台股電子股淪重災區，但高價IC設計股立積（4968）挾外資利多，股價逆勢翻漲。摩根士丹利表示，受惠WiFi 6升級強勁，立積訂單能見度已看到第2季底，大陸擴產有望再提升動能，推估今年立積就會大賺超過兩個股本，2022年每股純益（EPS）更挑戰30元之上，將其目標價大幅拉升到660元。
摩根士丹利同步提高對立積的樂觀目標價預測，達880元，假設條件為立積2020-2022年營收複合成長55%，2022年營益率提升到25%，則市場可能給予超過40倍的本益比，股價進逼900元。
摩根士丹利表示，受到WiFi 6升級需求持續增加，立積BB ratio保持1以上，產能全面滿載，訂單能見度至少到第2季底。由於接下來立積中國廠將增加超過15台生產設備，營運動能還有擴大可能，推估其1、2季營收分別成長7%、14%。
產品別來看，路由器FEM生產毛利比手機FEM更高，摩根士丹利指出，立積近期應會優先量產路由器FEM，在第1季出貨上看6,000萬個單位，較去年跳增六倍之多，下半年再逐步擴大手機FEM產量，第3季出貨1,000萬個單位。
在此同時，部分市場人士擔心，立積獲利可能被砷化鎵漲價侵蝕，不過摩根士丹利分析，立積去年就下訂單，今年上半年毛利率能持穩，即使下半年有成本壓力，市場需求強勁，也能順利轉嫁。
外資樂觀，立積基本面跟隨WiFi 6商機爆發不斷成長，2021-2022年EPS提高到21元、31.5元；2023年於WiFi 6 FEM前端模組的份額較當前倍增，更有優於2022年的獲利表現。
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