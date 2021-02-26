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外資挺健鼎、台光電 升目標價至150元、198元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
PCB示意圖。報系資料照
PCB示意圖。報系資料照

美國科技股崩跌，台股跳空重挫，但PCB供應鏈財報佳，外資圈上修不斷激勵股價抗跌演出，包括剛公布財報大幅擊敗市場預測的健鼎（3044），摩根士丹利大為驚豔，目標價提高到150元；CCL大廠台光電（2383）去年第4季毛利率略低於預期，但擴產效益有望重振營運，美銀、高盛逆勢上調到198元、190元。

富邦投顧出具健鼎報告，同步上修財測，目標價喊到164元，更超越外資預測。另外，日前才獲高盛喊出420元天價的南電（8046），在財報表現也很亮眼下，凱基投顧目標價上修到353元，躍居國內法人樂觀新指標。

台股今（26）日反映美國科技股暴跌，盤中一度大跌超過400點，但健鼎、台光電開低走高，早盤迅速翻紅，尤其健鼎最高拉升到141元，上漲幅度逾半根停板，台光電逐步墊高也拉出強勢長紅。連帶南電、欣興（3037）、台燿（6274）、聯茂（6213）、金居（8358）等都比大盤抗跌甚至翻漲。

摩根士丹利表示，健鼎目前營運最大變數，是銅價大幅上漲，其材料清單約有10-15%和銅有關，推算銅價每上漲一成，對健鼎毛利率影響100個基點，為此該券商相對保守看第1季毛利率，預估較前一季變動400個基點以上。

不過摩根士丹利也提到，目前市場需求強勁，健鼎應會順利反映成本進行漲價，實際衝擊可望減低。健鼎正式調漲之前，毛利率仍有偏弱可能，但最慢應會在2、3季出現改善，且第2季湖北三廠將大幅量產，長線受惠於HDI板和多層PCB板需求的趨勢不變。

美銀則表示，台光電上一季毛利率低於預期，不過在生產規模放大，產品組合持續改善，毛利率不佳的情況應止於短期。樂觀台光電第1季毛利率就有所成長，今年最大主題是5G手機大量滲透，還有伺服器需求復甦，CCL進入漲價循環，台光電每股純益（EPS）預期成長到7元。

台光電 健鼎

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