奇力新電感產能滿載、LTCC出貨看好 盤中股價逆勢抗跌

電感大廠奇力新（2456）目前大小顆Molding Choke持續滿載，市場法人預估，滿載情況至少延續至今年第2季底，今年該公司出貨可望持續受到5G手機出貨增加帶動，包括LTCC及電感產品都將受惠，市場法人預估，該公司LTCC月出貨量預計於第2季底前可望達到1億顆水準，市場看好該公司今年營運表現，今日台股指數重挫，該股股價仍逆勢抗跌。

台股集中市場指數今（26）日早盤一度重挫逾400點，不過，被動元件在先前股價漲幅相對較小、再加上近日頻頻傳出產品可能漲價消息，今日被動元件股普遍表現抗跌，其中，電感大廠奇力新更是一度逆勢上漲，該股早盤一度上漲約1%至2%。

隨今年5G手機出貨升溫，單台5G手機的LTCC（低溫陶瓷共燒）使用數量從4G 的3至5顆成長至10至15顆，平均裝置用量成長3至5倍，奇力新在去年第4季時的LTCC月出貨量已由去年上半年的2,000至3,000萬顆提升至5,000至6,000 萬顆。

今年在遊戲機方面，市場預估每台Xbox的LTCC用量為3顆，PS5的用量為2顆、（無線收發），今年將大量出貨，預估Xbox及PS5每月出貨量皆可達500至600 萬顆，目前奇力新LTCC月產能為2億顆，隨5G滲透率提升，LTCC訂單倍數成長，市場法人預估，到今年第2季底，奇力新單月LTCC出貨有機會達到1億顆水準。

此外，奇力新車用電感應用包含中控語音系統、電動照後鏡、天線、充電器、ADAS 等，磁性材料應用以大電流的電池變壓器為主，客戶包含眾多歐美知名車廠，去年下半年以來，全球車市回溫明顯，車用電感需求自去年下半年快速拉升，車用景氣復甦後持續強勁，且車用電感ASP較一般大顆Moihing更高，目前車市景氣樂觀，客戶擴廠計劃不斷，預估奇力新今年在車用及5G題材電感將持續成長。