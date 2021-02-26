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解封有望 華航盤中成交量衝70萬張

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
華航（2610）今（26）日截至10點30分為止，成交量已來到70萬張，成為今天台股的人氣指標。（本報系資料庫）
華航（2610）今（26）日截至10點30分為止，成交量已來到70萬張，成為今天台股的人氣指標。（本報系資料庫）

全球都在期待解封需求，最近國內買航空股也成為「全民運動」。昨天華航（2610）衝漲停收盤，成交量來57.32萬張，成為昨天台股成交量第3名；今（26）日截至10點30分為止，成交量已來到70萬張，成為今天台股的人氣指標。

疫苗開始施打後，全球解封有望，美國航空股近期上演反彈行情，華航、長榮航（2618）今天也是再度運價、量齊揚，市場還是期待著長期的解封出國客運旅遊需求回籠，最近資金開始轉到低價，且營運面有轉機的航空股身上。

華航今天盤中衝上14.2元，漲幅達7%，截至10點30分為止，成交量已來到70萬張；長榮航今天盤中來到16.3元，漲幅為2.8%，盤中成交量也有20萬張。

法人分析，昨天華航股價攻上漲停來到13.25元，以漲停收盤，成交量達到57萬張，僅次於群創（3481）、友達（2409）的66萬張及62萬張，今天華航再度人氣湧進，有望再度成為台股成交量前五大的人氣王。

法人分析，以航空雙雄去年第4季的營收表現來看，九成營收都是航空貨運，去年第4季航空貨運非常好，所以兩家航空業去年第4季的獲利表現說不定會比市場預期還好，單季有機會力拚損益兩平；今年3月航空貨運價格再漲，推估今年第1季的虧損也不會太大。

另外，市場專家也分析，航空股現走的是「本夢比」，大家最期待是解封後的客運需求，現在因為需求不多，航空業、旅行社都不會有優惠票價，機票價格以官網的價格在銷售；近期市場上已經不斷傳出，解封後需求湧出，航空公司各航線的機票會大漲，如果依市場推測，讓低迷已久的航空客運收入開始恢復生機。

華航 台股成交量

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