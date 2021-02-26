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高殖利率、進軍國際市場發威 口罩股盤中逆勢走揚

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
康那香口罩生產線。記者謝進盛／攝影
康那香口罩生產線。記者謝進盛／攝影

口罩股在今（26）日台股重挫的格局下，股價逆勢上漲，堪稱萬綠叢中一點紅。康那香（9919）在高殖利率的護航下，今日股價續漲並維持高檔震盪，盤中股價34.45元，漲幅近8%。另外，同屬口罩族群的美德醫療-DR（9103）與敏成（4431）因進軍國際市場傳來捷報，股價也逆勢走揚，其中，敏成盤中上漲逾5%。美德醫療-DR盤中漲幅也有3%。

康那香受惠防疫口罩大賣，去年每股純益4.5元，董事會通過每股擬配發3元現金股利，以昨收盤價計，股息殖利率近10%，成為股價最佳護航利器。

敏成與美德醫-DR合作的菲律賓生產線最快可望於4月初開始投產運作。而赴美機台亦即將完成測試運作，未來將規劃落腳南加及德州兩大桃園姐妹市。敏成表示，去年全力配合政府滿足國內口罩濾材需求，今年將加速上下游供應鏈整合，積極佈局國際市場，志在成為PPE（個人防護裝備）國際大廠。

展望今年，法人認為，目前國內口罩市場供給充裕，海外市場也隨疫苗施打受到控制，但畢竟目前國內對民眾於八大類場域活動應佩戴口罩仍未解禁，中央流行疫情指揮中心日前並宣布，3月1日起，民眾參加大型集會活動要全程戴口罩，國內戴口罩的剛性需求仍在，海外市場方面，以美國為例，也預期民眾戴口罩將到明年，離群體免疫仍有一段路要走。不過，即便今年全球口罩需求仍在，但市場供給不斷增加，價格恐持續面臨壓力。

口罩 高殖利率

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