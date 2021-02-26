台股重挫逾400點 法人：轉選價值低估股

台股今(26)日開低走低，盤中一度跌至15,979.79點，大跌逾400點。法人表示，現階段操作，宜棄高波動性高本益比股，轉選價值低估股。

宏遠投顧副總陳國清表示，近期美股及台股股價大漲的科技股開始出現大幅修正情況。大盤回檔修正後，可以留意受到半導體、IC設計股資金排擠而下跌及修正整理一段時間的電子中下游零組件及系統組裝等績優股，或因投資人開始對高本益比電子股的戒慎恐懼，且因股價下跌一段時間即在籌碼已沉殿一段時間之後，近期也有機會做表現。

其中，在家上班帶動NB及平板電腦大幅成長，且手機電池增大及對行動電源增加；電動自行車、機車、手工具機、家電等電動化需求大幅增加；雲端伺服器及電信端儲能的大量需求；新能源車大量需求對鋰電池產能的排擠；相對於旭隼（6409）股價高達40倍的本益比，10~15倍本益比的鋰電池裝廠新普（6121）、加百裕（3323）、順達（3211）股價偏低。

傳產股以貨櫃航運的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）為高獲利成長主角，雖然1月中到2月初貨櫃航運股股價漲多出現大幅回跌頗重，籌碼凌亂使然。但著眼是今年全台股當中本益比最低的股票，僅2~4倍。目前預估仍是低估很多，也可能是全球本益比最低的股票，預期未來股價將會表現在獲利數字的呈現；尤其外資、投信、自營商、國內法人等持股偏低太多，預期外資認錯回補LCD雙雄之後，未來將會認錯回補且預期三大法人回補力道將會非常可觀。

陳國清說，如果投資人對高本益比電子股戒慎恐懼，那就等股價大幅修正再來區間操作，不要太急躁；或是考慮股價已修正一段時間且股基期較低、基本面往上、本益比低、近期股價修正完畢且開始往上翻揚的貨櫃航運等運輸股、水泥、風電、鋼鐵、造紙、塑化等傳產股，以及晶圓雙雄、友達（2409）及群創（3481）、大立光（3008）及玉晶光（3406）、鋰電池組裝廠的新普、加百裕、順達，以及中下游電子股等，不僅比較安全，甚至有利可圖。