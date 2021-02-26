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康和證券打造健康職場有成 獲頒健康促進標章

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
康和證券打造健康職場有成，信義區長游竹萍(中)頒發健康認證最高榮譽「健康促進標章」。（康和證券／提供）
康和證券打造健康職場有成，信義區長游竹萍(中)頒發健康認證最高榮譽「健康促進標章」。（康和證券／提供）

康和證券（6016）積極打造健康職場有成，獲頒健康認證最高榮譽「健康職場促進標章」。康和證券集團董事長鄭大宇表示，員工是企業最重要的資產，改善員工的工作環境與福利、打造可以讓員工安心工作穩健成長的幸福企業，亦是企業社會責任的一環。未來康和將逐步建構更友善的工作環境，持續落實企業社會責任。

康和證券在2020年成立屆滿30周年，年度獲利創下歷史新高。鄭大宇認為，康和在營運目標的追求之外，亦須重視企業社會責任的推動，尤其是對於健康職場的建構與提升，提供員工更為健全的工作環境，企業更是責無旁貸。

職場健康促進的推動已成為各國在提升公共衛生上的共同主張。衛生福利部國民健康署從十多年前開始推動健康職場認證制度，希望透過持續推廣健康職場自主認證，進行職場健康促進的宣導，以營造健康的職場工作環境，促進員工

健康。對於自主做好健康促進工作的職場，衛福部頒發不同性質的認可標章，以鼓勵企業在推動職場健康上所做的努力。

健康職場認證標章分為健康啟動標章及健康促進標章兩類，健康促進標章為這項認證標章的最高榮譽。康和證券已於2017年獲頒健康啟動標章，如今更進一步得到健康促進標章認證，具體展現了康和證券在加強員工照護的決心與成效。

康和證券表示，企業營運以員工為根基，而關照員工是企業社會責任的重要一課。康和證券集團為推廣健康管理概念，鼓勵員工養成運動好習慣、建立良好生活型態，持續推動減重競賽及員工健走，透過比賽提倡健康飲食及運動風氣，並傳達正確的減重知識，不僅讓同仁擁有健康的身體，也營造出健康職場的氛圍、減少社會醫療資源支出。

此外，康和證券辦理健康促進活動及疾病預防宣導活動、建構安全健康的工作環境、健康諮詢服務、定期辦理健康檢查、聯合職工福利委員會提供完整福利、辦理員工團體保險及善盡企業社會責任等七大面向亦有卓越成效，因而獲得肯定。

職場 減重

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