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台股開盤大跌262點 台積電跌24元
台股今(26)日開盤下跌262.14點，開盤指數為16,190.04點；台積電（2330）開盤611元，下跌24元。
昨日美股四大指數均呈現重挫，跌幅介於1.75%至5.8%，其中，費半指數跌幅最大，台積電ADR下跌4.76%，聯電（2303）ADR下跌3.28%。
台股今日開盤，台積電重挫即拉低大盤指數，不過，仍有中鋼構（2013）、康那香（9919）、中華電（2412）、雙鴻（3324）、TPK-KY（3673）等股逆勢上揚。
第一金投顧表示，除非美科技股整理結束再創高，否則電子股短線應整理，短線宜等待美國科技股跌勢止穩，回補缺口壓力再行布局，在此之前，宜觀望保守操作，投資組合宜電子與傳產平衡。
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