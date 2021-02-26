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1月獲利了結 壽險大賣台股逾700億

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如╱台北報導
圖／經濟日報提供
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保險局昨天公布1月壽險業投資部位，隨著新台幣頻頻升值，加上金管會政策性放寬外幣保單限額，壽險業加大海外投資力道，其中1月國外投資整體市值約18.61兆元，占整體資金運用比重約 65.1%，仍是最大比重類別；其次是國際板債部位4兆718億元，占比14.2%，二大部位都較12月底成長。

股票市場方面，1月台股上漲、美股下跌，壽險業「逆向操作」，1月加碼國外股票、減持台股，1月壽險持有的台股市值較去年12月底少237億元、海外股票增加113億元。

台股1月加權指數飆破新高，首度衝破萬六大關，但1月下旬引發大舉套現賣壓出籠，指數開始向下修正，月底收15,138點，單月仍上漲2.76%。

原依壽險業持有台股市值換算，應突破1.9兆元大關，市場也一度樂觀估可破2兆元大關，沒想到壽險業「居高思危」，1月提前實現獲利，現在看來，壽險賣台股恐怕是台股指數1月豬羊變色、驟跌千點的重要原因。

壽險業也因大舉實現台股獲利，貢獻1月盈餘，整體壽險業1月稅前盈餘613億元，年增163%，創下歷史單月新高紀錄。

2月台股指數攀高至16,579點，壽險業投資策略採靈活操作，是否再逢高出脫部位，備受投資人持續關注。

壽險國內外現金合計高達1兆5,685億元，加上不動產持有1.35兆元，均較去年底持續增加，顯示壽險業對目前投資心態轉趨保守。

壽險業 台股指數

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