台股三利多 外資買超231億

台股三大利多支撐，包括新台幣續升、2月業績淡季不淡、美國周五討論紓困法案，外資一改前一天大賣超，回頭大買超231.3億元，帶動大盤昨（25）日大漲239點站回5日線，不含電金指數創新高，大盤周線有望挑戰連三紅。

法人表示，現階段策略是選股不選市，留意今日MSCI明晟季度調整盤後生效而出現尾盤爆量、櫃買市場創高後帶量走低的壓力、與鴻海是否成功接棒領盤。

美股受惠聯準會主席鮑威爾表態三年不升息談話激勵上漲，帶動亞股昨天普遍反彈，台股早盤在台積電領軍下跳空開高，類股輪動快速，尤其是鴻海拿下電動車廠訂單，股價強漲6元收116.5元站上月線，啟動泛鴻海集團股走勢助陣，指數終場大漲239點收16,452點，成交量縮減至本周最低的3,556億元。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，鴻海以電動車訂單吸引市場目光，台廠相關供應鏈可望搭上此波商機，股價也多能走揚反映，作為台股盤面多方主流族群之一，後市須留意相關個股的營收及獲利表現是否能有效落實。

籌碼方面，外資著墨MSCI明晟今日盤後生效的季度調整，為墊高指數而拉抬金控、航運等非電龍頭股，一改前一天大賣超，回頭買超231.3億元，主要買超面板、航空、航運、金控股。買超前十檔中，金控股占有四檔，使金融股指數漲幅1.6%高於大盤的1.4%；外資買超傳產股達25萬張、為去年11月中以來單日最多，也造就不含電金指數盤中至13,996點，創指數設立以來新高。

值得留意的是，櫃買市場盤中一度大漲至200.39點，為2007年8月15日206.44點以來最高，隨即引來獲利了結而漲幅收斂，終場上漲1.61點收197.83點。

法人對櫃買市場後市看法分歧，第一金董事長陳奕光看好資金仍可望流向中小型電子股；日盛投顧總經理鍾國忠則認為，在資金轉向基期較低的景氣循環股、金融股、部分電子股時，正好是櫃買市場欠缺的族群，對指數後市不利。

操作建議上，陳奕光分析，台積電股息殖利率吸引力相對下降，不利吸引買盤推升指數，應採選股不選市，看好受惠去中化的IC設計，以及塑化、鋼鐵、貨櫃等原物料漲升族群。鍾國忠則建議留意去年2月基期低、今年營收有機會高成長的個股，如面板、塑化、鋼鐵、航空、觀光、貨櫃等。