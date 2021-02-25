鴻海拿訂單啟動家族漲勢 接棒領軍台股可期

鴻海（2317）拿下電動車廠訂單，今（25）日股價站上月線115.55元，啟動泛鴻海集團股走勢，也帶動台系電動車相關供應鏈行情。法人指出，電動車蔚為產業趨勢，鴻海轉型利多可望持續發酵，引領多方續航。

鴻海集團擁電子代工利基，近年積極轉布局電動車領域，成為集團未來五年的發展重點，市場多半審慎樂觀，吸引外資、投信進場卡位，股價偏多反映，今年以來的波段高點來到125元。

鴻海於2020年10月成立MIH電動車軟硬體開放平台，活絡台系電動車供應鏈整合動能，近日進一步宣布將與Fisker共同打造電動車產品，預計2023年第4季正式量產。

挾電動車領域新利多，鴻海今天跳空開高，一舉站上月線，終場漲6元或5.4%收116.5元，平本月以來收盤新高，成交量11.3萬張，為本月以來第二多，同步帶旺廣宇、臻鼎-KY、乙盛-KY、鴻準等泛鴻海集團股行情；籌碼上，外資昨買超鴻海3.7萬張，單日買超量為一個多月以來新高，為行情主要推手。

鴻海電動車業務目標在2025年到2027年於全球電動車市占率達到10%，而2025年電動車軟硬體平台關鍵零組件相關業績可達1兆元規模，使得鴻海集團供應鏈成為台股焦點。

除了泛鴻海集團之外，新普、系統電、智伸科、上銀、裕隆、興勤、貿聯-KY等電動車相關供應鏈也有表現，皆有1%以上的漲幅。

群益投顧副總裁曾炎裕指出，2020年國內車用電子產值台幣2,700億元，成長率13%，預期五年內可以成長到5,000億以上，台灣其中的強項是車電，晶片研發能量，有機會是下一個世代的發光產業。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，全球環保意識提升，電動車成為發展趨勢之一，台廠相關供應鏈可望搭上此波商機，股價也多能走揚反映，作為台股盤面多方主流族群之一，後市須留意相關個股的營收及獲利表現是否能有效落實。