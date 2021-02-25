外資買超231.32億 面板雙虎受青睞、分居買超冠亞軍

台股今(25)日收16,452.18點，上漲239.65點，外資買超231.32億元，統計外資買超前十大個股中，面板雙虎分居買超冠亞軍，買超友達（2409）15萬6,071張居冠，外資賣超最高個股則是佳格（1227）。

台股今日以16,376.8點開高，台積電（2330）開高帶動，中盤最高拉升至16,474.05點，權王台積電止跌開高，帶領多頭上攻，電子股、金融股、傳產股齊揚，終場大漲239.65點，漲幅1.48%；三大法人合計買超204.74億元，其中外資買超231.32億元，投信賣超14.81億元，自營商賣超（合計）11.76億元。

外資今日買超前十大個股依序是友達、群創（3481）、華航（2610）、鴻海（2317）、遠東新（1402）、開發金（2883）、國泰金（2882）、元大金（2885）、華邦電（2344）、新光金（2888）等，電子股及金融股各占4檔，傳產股則有2檔。

面板雙虎居今日外資買超個股前兩大，且買超張數都超過10萬張，其中，外資買超友達15萬6,071張居冠，其次是買超群創10萬4,305張，買超華航63,029張居外資買超第三大，另外，鴻海也獲外資買超37,391張。

另外，買超前十一至十五大則依序是中鴻（2014）、旺宏（2337）、宏碁（2353）、富邦金（2881）、中信金（2891）等，長榮（2603）則獲外資買超13,248張；外資買超青睞的金融股，今日表現較大盤還強勢，類股漲幅達1.68%，也較電子股漲幅1.43%高。

統計外資今日賣超前十大個股依序是佳格、晶豪科（3006）、義隆（2458）、欣興（3037）、和碩（4938）、富邦VIX（00677U）、鴻準（2354）、金像電（2368）、國碩（2406）、凌巨（8105）等；外資賣超佳格7,534張居冠，其次是賣超晶豪科6,864張，賣超義隆6,582張居第三；另外，長榮航（2618）也遭外資賣超2,124張。

群益葛萊美基金經理人祝宇正表示，現階段台股指數位階已高，但尚未觀察到大跌風險，指數表現或將呈現區間震盪。他認為，透過選股策略，擇優布局績優個股，仍有機會賺取穩定報酬。

祝宇正指出，各次族群中，科技產業中長期趨勢明確的個股，營運動能較不受疫情干擾所影響，有望吸引市場資金持續進駐；全球車市歷經二至三年的調整，今年將可邁入復甦階段，其中電動車受惠於全球政府政策支持，成長動能相對較佳，且單台電動車搭載的電子元件數目增加，電動車相關供應鏈業者將可受惠，為可注意的次族群。