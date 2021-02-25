超豐今年營運看好 近日股價回檔、外資連續買超

封測廠超豐（2441）去年營運表現亮眼，去年第4季也呈現淡季不淡表現，市場法人看好該公司今年第1季可望具淡季不淡表現，在今年營運基本面看好下，近日台股指數大幅震盪，但外資趁勢逢回買超該股，近2個交易日逢低加碼意味濃厚。

台股指數近2個交易日大幅震盪，不少短線漲多股外資也趁勢獲利了結，不過，也有少數今年營運展望相對較佳的個股，近日股價震盪、拉回整理之後，反而成為外資法人逢低加碼標的，其中，超豐股價近日拉回，外資則是連續2個交易日買超，昨（24）日外資單日買超該股1529張、今日持續買超1424張。

超豐先前釋出，公司產能已滿載，且訂單遠遠大於產能的消息，目前在手訂單不僅需要一段時間消化，且預期到第2季前不可能達到供需平衡，且將在第1季底前調漲產品報價，估計調整幅度是雙位數調整。市場法人認為，在接單滿載、產品價格調漲的推升下，今年至少上半年營運成長趨勢明確，不僅可望超過去年上半年，有機會維持去年下半年的旺季業績水準。

至於今年營運展望，該公司則是指出，由於全球疫情影響，防疫、遠距商機及家庭娛樂需求，帶動醫療器材、筆電、面板、遊戲機等相關產品持續成長，今年仍將持續有需求釋出；此外5G新產品導入量產及車用市場，都是有利今年市場需求表現。