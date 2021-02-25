搶搭Tesla特快車 元大電動車N增額40萬張

「元大電動車N」（020022）受到全球電動車產業起飛的鼓舞，連日買氣大爆發，今(25)日盤中再創5.79元新高價，上市累計漲幅超過15.8%，為回應市場熱烈需求，增額40萬張。

目前買一張「元大電動車N」只要5千多元，就可一次掌握多檔台灣電動車產業概念股，適合沒時間看盤、選股的投資人，搶先投資未來電動車重點產業。

電動車產業在Tesla、Apple Car、鴻海（2317）集團等的積極搶進開發，再加上拜登上任後政策減碳與綠色產業復甦的推波助瀾下，全球車市加速朝向電動化發展，一舉帶動電動車產業的龐大願景，而台灣電動車相關產業正好站在全球供應鏈的關鍵上，未來的成長十分值得期待。

元大電動車N連結標的為臺灣指數公司與財團法人車輛研究測試中心合作編制的「特選臺灣電動車代表報酬指數」 (IR0135)，篩選台灣股市中的電動車產業供應商，精選符合流動性與市值篩選的個股作為成分股，每年審核兩次，即時掌握電動車產業的最新動態。目前其成分股包括：東陽（1319）、和大（1536）、台達電（2308）、佳世達（2352）、致茂（2360）、緯創（3231）、威剛（3260）、TPK-KY（3673）、台半（5425）、新普（6121）、東元（1504）、正新（2105）、裕隆（2201）、正崴（2392）、亞光（3019）、群創（3481）、同致（3552）及胡連（6279）等共18檔股票。

元大電動車N專注投資台灣電動車產業的核心，無須費心逐一挑選股票，就能反映上述一籃子成分股票的漲跌，除投資手續費用外，幾乎沒有追蹤誤差，交易非常方便，只要原有證券帳戶，加簽一份風險預告書，就可以買賣，交易稅僅千分之一。另外，每年指數成分股配息自動滾入指數再投資，投資績效清楚呈現，可完全享有息值的效果，但沒有股利所得稅的問題。

元大證券提醒，ETN不是保本商品，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而使價格低於原始投資本金，且設有到期日，也可能因觸及強制贖回條款而提前到期，投資人在買賣前應詳閱公開說明書，詳細資料可查詢元大ETN網站。