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台股收漲239.65點 三大法人買超204.74億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股指數今終場以16,452.18點作收，上漲239.65點，成交量3,510.3億元；三大法人買超204.74億元。。記者曾學仁／攝影
台股指數今終場以16,452.18點作收，上漲239.65點，成交量3,510.3億元；三大法人買超204.74億元。。記者曾學仁／攝影

台股今(25)日開高走高，權王台積電（2330）止跌開高，帶領多頭上攻，電子股、金融股、傳產股齊揚，指數終場以16,452.18點作收，上漲239.65點，成交量3,510.3億元；三大法人買超204.74億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超231.32億元，投信賣超14.81億元，自營商賣超（合計）11.76億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.83億元，自營商（避險）賣超4.92億元。

台股今日以16,376.8點開高，台積電開高帶動，盤中最高拉升至16,474.05點，盤面上各類股齊揚，運輸、電機機械、其他電子類股漲勢更加搶眼，權值股也回神，台積電收在635元，上漲10元，收復月線，鴻海（2317）收在116.5元，上漲6元，強勢股還有面板、ABF、IC設計、航空股等，指數收復5日線，終場收在16,452.18點，漲幅1.48%。

台積電 自營商

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