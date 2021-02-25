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台積電止跌回穩 台股漲239點收16,452點、重回5日均線
美股期貨盤走揚，亞洲股市全面走高，帶動台股今（25）日反彈走揚，在權王台積電（2330）止跌回穩，終場以上漲239.65點，收在16,452.18點，站上5日均線，成交量達3,510.3億元。
盤面上，各類股齊揚，尤其以運輸、電機機械、其他電子類股的漲幅最為亮眼；在權值股方面，台積電結束連五跌，今日上漲10元，收在635元，站上月線、而鴻海（2317）也上漲6元，收在116.5元，帶動台股漲勢。此外，面板、航空、ABF、IC設計等族群也有不錯表現，挹注台股漲聲。
展望後市，新光大三通基金經理人楊聖民表示，台灣疫情控制穩定、產業前景佳、以及國際和台商資金持續回流，2021年上半年的台股，有望成為國際資金的避風港。在產業方面，全球半導體進入擴張周期，台灣半導體供不應求，產業前景佳。加上電動車成為下世代各家兵家必爭的新戰場，台股電動車相關族群也加入多頭行列，車用電子商機噴發，國內電子產業不僅掌握全球科技新商機，更有機會搶搭新一輪創新技術周期紅利，台股長線投資機會亦備受矚目。
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