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高價餐飲股開趴 豆府亮燈漲停、王品盤中漲逾9%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
豆府董事長吳柏勳 （本報系資料庫）
豆府董事長吳柏勳 （本報系資料庫）

疫情趨緩、內需活絡，加上先前的農曆年檔期，與即將到來的228連假，餐飲股不僅本月業績看旺，且今年業績成長可期。買盤瞄準獲利佳的高價餐飲股，包括豆府（2752）股價亮燈漲停鎖住，王品（2727）盤中股價來到160元，漲幅逾9%，不僅續創波段高點，並一舉來到3年多來新高。另外，美食-KY（2723）盤中股價來到158.5元，漲幅逾8%。

王品看好台灣今年餐飲市場契機，不僅大舉徵才，並立下將新增40間新店目標，且兩岸新品牌數將高達至少5個，顯示集團對今年的信心。王品內部以「重返榮耀、超越巔峰」作為今年目標，台灣地區餐飲據點家數今年可望來到歷史新高，加上大陸市場已回到疫情之前的軌道，王品今年目標業績成長幅度可望達15%、淨利率重返10%。

王品表示，台灣目前已有新產品在籌備中，包括鍋類、燒肉、異國料理、中餐皆可能開出新品牌，會走中平價、中高價市場。台灣今年至少會展40家店，預估店數規模將突破300店，來到320-330店，突破歷史最高峰水準。

豆府去年底集團總店數達57間，包含涓豆腐21間門市、北村豆腐家12間門市、韓姜熙的小廚房8間門市、銅盤4間門市、11間飛機河粉以及1間姜滿堂。展望今年，預計要再開16家店，全台門店數將來到73家的規模，營收可望站上20億元大關。

美食-KY在海外的市場可望受惠疫苗施打進度而逐漸恢復過往的業績表現。市場看好，隨著持續有更多疫苗問世，施打進度將加速，可望在夏天到來時恢復正常生活。美食-KY北美門店營收可望能逐月成長，往疫情前的水準靠攏。

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