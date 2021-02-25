輝達上季財報、本季財測優於預期 概念股盤中漲跌互見

輝達公司（Nvidia）公布上季財報及本季財測，上季營收及獲利都優於分析師預期，經調整後每股盈餘3.1美元；輝達在財報利多下股價收漲，台廠相關概念股今(25)日表現則是漲跌互見，南電（8046）、京元電（2449）、動力-KY（6591）的漲勢搶眼；但板卡的微星（2377）、技嘉（2376）則是由紅翻黑。

輝達上季銷售首度超越50億美元，除較自一年前的31.1億美元，成長61%，同時優於分析師預估的48.2億美元；調整後每股盈餘3.1美元，較一年前的1.89美元高，也優於Refinitiv訪調分析師預期的2.81美元。

輝達同時公布本季財測53億美元加減2%，較市場預估的45.1億美元優；不過，輝達也釋出顯卡供應短缺情況恐仍將存在的訊息；輝達股價周三收在579.96美元，上漲 2.52%，收盤後先向上攀高但隨後則是翻黑下跌。

輝達上季財報及本季財測雙雙優於預期，但是未來仍存有顯卡供應短缺情況，衝擊輝達盤後股價先衝高後翻黑，台廠相關概念股中，包括微星、技嘉、雙鴻（3324）、健策（3653）、曜越（3540）、欣興（3037）等都是開高走低，股價由紅翻黑。

相較於欣興翻黑，南電、景碩（3189）則是上揚走勢，尤其是南電股價攻上300元，以309.5元開高，一度拉升至322元，盤中漲幅3.38%；另外，京元電盤中漲幅也超過3%，日月光投控（3711）、宏碁（2353）、國巨（2327）、台積電（2330）等股上漲，華擎（3515）及動力-KY也是上漲表現。