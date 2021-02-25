PET上升循環啟動+板橋住宅案將開賣 遠東新盤中股價漲

遠東新（1402）受惠PET啟動上升循環，加上今年台北遠東通訊園區（板橋）的住宅案計畫第3季將開賣，該案今年底前可望完工，若銷售順利將有入帳貢獻。遠東新今（25）日股價表現強勁，盤中一路震盪走高來到29.3元，漲幅逾5%，創7個月新高價。

遠東新表示，今年集團三大事業群都呈正面樂觀，包括生產事業、轉投資事業和土地開發。其中，生產事業方面受惠今年以來PET上漲動能強勁，主要是新冠肺炎疫情緩解下，紡織、飲料、包材需求復甦，今年以來PET各地漲勢不一，但至少都有雙位數幅度以上的成長，其中以美國漲最多，受到PET價格上漲帶動，首季不僅營收成長，毛利率也可望好過去年同期。而PTA也受惠油價走高而回溫，不過，因仍有oversupply的問題，因此後市仍需觀察。

在資產方面，遠東新表示，台北遠東通訊園區（板橋）的住宅案計畫今年第3季開賣，該案共有三棟建築，其中，一期土地面積約1,600坪、總銷面積約7,000坪，將在今年完工，若順利銷售可望有入帳收益。而轉投資事業今年亞泥（1102）表現看俏，另外，遠傳（4904）也會有不錯的表現。

法人表示，台北遠東通訊園區（板橋）的地塊完整產權單純，已規劃住宅專區、商辦專區，除了住宅銷售貢獻，也有穩健的租金收益，加上Google台灣位於台北遠東通訊園區的全新辦公室已正式啟用，且2023年於園區內新增另一座辦公室，對遠東新板橋資產題材產生加乘效益。