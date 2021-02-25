中信投信推廣ETF不間斷 蟬聯最佳投資人教育大獎

亞洲資產管理雜誌（AAM）1月底公布2021年Best of the Best Awards大獎得獎名單，中國信託投信推廣ETF不遺餘力，在本屆連兩年蟬聯最佳投資人教育大獎（Best Investor Education）得獎者，投入表現深獲肯定。

中信投信掌握台灣快速成長的ETF市場機會，不僅擴大ETF推廣力道，還不斷調整策略。自2019年起，該投信深入全台鄉鎮舉行ETF投資分享會，當年共舉辦76場，吸引超過13,000人報名，參加人次逾8,000次。2020年新冠疫情爆發，分享會改為線上直播，為營造直播的即時互動感，並規劃分享會形式從原先的類似單人演講，改成主持人與來賓唇齒交峰的「脫口秀」，寓教於樂的效果同受投資人和國際機構肯定。

中信投信開發的類「脫口秀」節目，固定於每周二晚間在中國信託投信的Youtube頻道上，舉行「周2 Fund愛講」，內容不斷的推陳出新，目的正希望將艱澀的市場趨勢，以深入淺出、不乏歡樂的態度，和投資人一起分享及學習，因此培養了不少粉絲，讓投資知識廣泛傳遞。

中信投信指出，「周2 Fund愛講」由金融業資歷超過20年的中信投信業務副總詹益銘擔任主持人，搭配一位專業投資部落客、與中信投信基金經理人，進行三方對談。節目內容主要帶領觀眾回顧近期的財經大事，進一步深度分析市場狀況，最終並談到，投資人如何利用現有投資工具，進行實戰操作，有助投資人持盈保泰。

合計2020年中國信託投信舉行42場的線上直播，創造逾81,000次觀看次數，觀眾的熱烈迴響，也反應在中信投信ETF規模及受益人成長。

投信投顧公會統計，2020年台灣資產管理業平均管理規模增加133億元，中信投信增加288.9億元，幾乎為平均值的兩倍。受益人數也大幅成長，去年中信投信的股票型ETF的受益人增加86%，債券ETF成長18%，尤其債券ETF增加逾500人，為同業平均的四倍之上。

現中信投信旗下有15檔股票和債券ETF，今年2月並新推出三檔ETF國內首創的產品，包括全台第一檔和第二檔的永續概念債券ETF-中信ESG投資級債（00883B）、中信低碳新興債（00848B），另外也首推中國主題式的高股息ETF-中信中國高股息（00882）。

CMoney統計，從2月初該三檔ETF上市來，到19日為止，連兩周都由00882拿下高股息ETF中的成交額冠軍。

中信投信表示，投資市場一日萬變，透過分散投資的ETF，能輕鬆做好配置，有助資產成長。未來中信投信仍將秉持初衷，持續開發創新產品，推廣理財知識，幫助投資人及早實現財務自由。