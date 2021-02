中信投信推廣ETF不間斷 蟬聯最佳投資人教育大獎

亞洲資產管理雜誌(AAM)1月底公布2021年Best of the Best Awards大獎得獎名單,中國信託投信推廣ETF不遺餘力,在本屆連兩年蟬聯最佳投資人教育大獎(Best Investor Education)得獎者,投入表現深獲肯定。

中信投信掌握台灣快速成長的ETF市場機會,不僅擴大ETF推廣力道,還不斷調整策略。自2019年起,該投信深入全台鄉鎮舉行ETF投資分享會,當年共舉辦76場,吸引超過13,000人報名,參加人次逾8,000次。2020年新冠疫情爆發,分享會改為線上直播,為營造直播的即時互動感,並規劃分享會形式從原先的類似單人演講,改成主持人與來賓唇齒交峰的「脫口秀」,寓教於樂的效果同受投資人和國際機構肯定。

中信投信開發的類「脫口秀」節目,固定於每周二晚間在中國信託投信的Youtube頻道上,舉行「周2 Fund愛講」,內容不斷的推陳出新,目的正希望將艱澀的市場趨勢,以深入淺出、不乏歡樂的態度,和投資人一起分享及學習,因此培養了不少粉絲,讓投資知識廣泛傳遞。

中信投信指出,「周2 Fund愛講」由金融業資歷超過20年的中信投信業務副總詹益銘擔任主持人,搭配一位專業投資部落客、與中信投信基金經理人,進行三方對談。節目內容主要帶領觀眾回顧近期的財經大事,進一步深度分析市場狀況,最終並談到,投資人如何利用現有投資工具,進行實戰操作,有助投資人持盈保泰。

合計2020年中國信託投信舉行42場的線上直播,創造逾81,000次觀看次數,觀眾的熱烈迴響,也反應在中信投信ETF規模及受益人成長。

投信投顧公會統計,2020年台灣資產管理業平均管理規模增加133億元,中信投信增加288.9億元,幾乎為平均值的兩倍。受益人數也大幅成長,去年中信投信的股票型ETF的受益人增加86%,債券ETF成長18%,尤其債券ETF增加逾500人,為同業平均的四倍之上。

現中信投信旗下有15檔股票和債券ETF,今年2月並新推出三檔ETF國內首創的產品,包括全台第一檔和第二檔的永續概念債券ETF-中信ESG投資級債(00883B)、中信低碳新興債(00848B),另外也首推中國主題式的高股息ETF-中信中國高股息(00882)。

CMoney統計,從2月初該三檔ETF上市來,到19日為止,連兩周都由00882拿下高股息ETF中的成交額冠軍。

中信投信表示,投資市場一日萬變,透過分散投資的ETF,能輕鬆做好配置,有助資產成長。未來中信投信仍將秉持初衷,持續開發創新產品,推廣理財知識,幫助投資人及早實現財務自由。