雅茗-KY今年拚擴大展店、啟動投資併購 盤中股價勁揚

雅茗-KY（2726）今年計畫「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」，以三大策略帶動營運成長，加上營運已走出疫情陰霾，吸引買盤進駐，今（25）日推升股價來到75.9元，漲幅逾8%。法人表示，雅茗-KY元月營收已重返年增軌道，加上去年受疫情影響先蹲後跳，今年營運展望樂觀。

即便疫情影響國際餐飲業，但雅茗-KY去年新展300店目標達成，全球總店數已經突破1,150店大關，今年將持續聚焦在茶飲品牌擴大布局，成為主要成長曲線。

雅茗-KY指出，主力品牌「快樂檸檬」著重在大眾茶飲市場，同時去年深入大陸二、三、四線城市展店也有不錯斬獲，至於中高價位的品牌「茶閣里的貓眼石」，則瞄準小資族群，布局大上海地區，加上集團創立第一個品牌「仙踪林」，去年也進行品牌升級，每年規劃展出30店。

雅茗-KY表示，針對茶飲市場上的不同價格帶，集團產品布局完整，而今年在疫苗出爐等好消息加持下，大陸內需市場復甦態勢明顯，加上合資公司「上海檬奇奇」也開始將「快樂檸檬」導入校園餐廳及校外周邊門市，聚焦大學生及年輕消費族群，讓快樂檸檬品牌成為年輕人消費首選，今年營收可望較去年大躍升。

海外布局方面，雅茗-KY也說，今年將持續深耕美國市場及加大東協市場佈局，美國市場仍是海外布局的重點，快樂檸檬已成為美西地區茶飲強勢品牌，未來3年內將挑戰200家門店，除了直營店開設外，也會以扶植各區域菁英加盟商為主，擴大快樂檸檬在北美茶飲市占率。

至於在東協市場上，雅茗-KY指出，馬來西亞合資公司去年在疫情下仍舊表現亮眼，今年除了繼續投入加速展店外，也會擴大與東協國家有意向結盟的夥伴進行合作，以利東協大經濟區域布局，目前菲律賓、印尼、澳洲等市場的代理商也積極參與及加入拓展計劃。