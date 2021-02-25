鴻海攜手Fisker造電動車 早盤股價走高、集團股同慶

鴻海（2317）電動車布局大突破，與美國上市電動車廠Fisker簽署合作備忘錄（MOU），將共同設計生產電動車，預計2023年第4季量產；消息宣布，今（25）日股價以115元開高，上漲5元，早盤漲幅逾4%，集團股廣宇（2328）、乙盛-KY（5243）、鴻準（2354）也上漲同慶，廣宇、乙盛-KY漲幅逾半根停板。

鴻海表示，將透過「Project PEAR」專案，共同開發全新級距車輛產品，年產量將超過25萬輛，將是Fisker品牌的第二款電動車，鎖定北美，歐洲，中國大陸和印度等市場，鴻海與Fisker簽署MOU之後，後續將有機會引進MIH電動車聯盟。

鴻海今日以115元開出，一度拉升至116元，收復5日線及月線，盤中漲幅逾4%；集團旗下廣宇也是上漲表現，早盤以43.15元開高，一度拉升至44.2元，盤中漲幅7.3%，表現亮眼。

乙盛-KY也是上漲攻勢，早盤以69元開出，一度拉升至70.7元，盤中漲幅5%；鴻準以73.4元開出，一度拉升至73.8元，盤中漲幅2.4%；正達（3149）也走高，盤中漲幅1.22%。