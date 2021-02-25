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友達盤中攀20.05元漲停 創近十年新高

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
友達光電總部。記者胡經周／攝影
友達光電總部。記者胡經周／攝影

面板需求持續看好，帶動雙虎近來股價連攀高點，友達（2409）今（25）日早盤一度亮燈漲停，衝上20.05元，創下將近十年來新高，群創（3481）也同步飆漲，站上17.95元波段高點，為將近六年新高。

友達、群創昨日即爆量走揚，分別以51萬、34.8萬張，分居台股成交量冠、亞軍；股價則是盤中大漲逾7%後賣壓出籠，逐步收斂，昨日雙雙留下長上影線。

雙虎今日開盤後馬上湧入大量買盤，友達一度亮燈漲停，股價來到20.05元，上漲1.8元，是2011年6月之後再度站上「二字頭」，股價創將近十年來新高；群創則攻上17.95元，上漲1.35元、漲逾8%，為將近六年來新高。

市調機構群智諮詢指出，2021年第1季全球液晶顯示器面板明顯供不應求。韓國三星顯示（SDC）本季開始停止供應LCD面板，加上控制IC缺貨問題，面板市場總體供應能力被削弱，但電視、筆電等需求依然強勁，使2月顯示器面板供應緊張加劇。

群智諮詢表示，因歐美宅經濟、財政刺激的雙重利多效應持續，終端零售市場需求不減，加上電視整機廠商回補庫存，針對面板備貨意願強烈。因為需求面熱度未降溫，供給面IC缺貨問題又逐步放大，且短期內難以解決，影響面板出貨數量，預期本季全球液晶電視面板供不應求的盛況將延續至第2季。

外資美銀證券近期也拉升對友達、群創財測，分別將目標價拉升至「二字頭」的22元及20元。其中，美銀對友達目標價22元追平摩根士丹利，並列對友達最樂觀的外資券商；對群創目標價20元則是外資圈最高。

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