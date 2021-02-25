晶圓雙雄領軍 台股早盤漲逾200點

美股開低走高，四大指數收盤全數大漲，帶動台股今（25）日開盤大漲164.27點，開在16,376.8點，早盤由晶圓雙雄領漲，帶動指數大漲逾200點，站回5日均線之上。

美股受惠聯準會主席於參議院重申保持貨幣寬鬆，且預計通膨需3年以上才能達到目標，壓抑美債殖利率漲幅明顯收斂，激勵科技股迎來大幅反彈，且能源、鋼鐵、金融等週期股持續表現強勢，因而帶動道瓊指數收盤創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲424點，或1.35%，收在31961點；標普500指數上漲44點，或1.14%，收在3925點；Nasdaq指數上漲132點，或0.99%，收在13597點；費半指數上漲99點，或3.24%，收在3183點。

展望後市，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，就大環境分析，美國已公布財報企業優於預期比例仍高，顯示經濟已逐出谷底，預期2021年美國企業獲利持續成長，有利於全球消費動能的提升；此外，美國民主黨全面執政，將以經濟優先，預期可快速通過刺激經濟法案，有利激勵市場投資氣氛；另一方面，聯準會短期並不會改變購債計畫，全球主要央行亦維持寬鬆貨幣政策至2022年，資金行情至少有機會延續至今年年底。