台股能再寫新高？大咖：不會猛漲！這時間點，可能出現短期跌勢

摘要 1.預料三月中下旬，拜登的新紓困案1.9兆美元會通過，大量資金再次挹注市場，需注意是否出現利多出盡的訊號。 2.觀察美債殖利率的攀升以及美元指數是否逐步走強，這兩者將形成風險資產上漲的壓力。

新春伊始，台股牛年第一天開出紅盤大漲逾600點，衝上16406，以16362點作收。如同筆者先前所言，農曆元月的紅包行情值得投資人積極參與，不知道各位是否有抱股過年？相信不少讀者為自己賺下一個大紅包。接下來如何看待行情及操作策略？

我的簡單看法如下：

1.市場資金依然寬鬆，國內央行及美國聯準會暫時沒有任何收縮的動作，至於美國長天期公債殖利率持續攀升，基本上主因是來自於景氣逐漸復甦所導致的樂觀情緒，並非貨幣政策有轉向，毋須要過度擔心。

2.預料三月中下旬，拜登的新紓困案1.9兆美元會通過，這項規模龐大的資金帶來的效益將相當驚人，預料市場會提前反應利多，隨後可能會出現短期利多出盡的跌勢，需要特別留意。

3.四月份開始，各大公司的年報、季報陸續出爐，台股短期間要留意觀察產業趨勢是否轉向？三月中旬的短期作夢行情先暫時告一段落，投資人可以考慮獲利了結短線部位。

4.今年半導體行情持續升溫，許多電子元件大缺貨的情況尚未紓解，但股價過度提前反應也容易拉回修正，所以現在最熱門或是去年漲幅最大的股票，未必是接下來最有潛力的標的，投資人切忌追高。

5.隨著各國疫苗開打，疫情一定會逐漸緩和下來，消費性行業、休閒育樂事業將有機會出現反彈，也可以考慮布局低基期的相關概念股，不過電子類股仍然是重中之重，其強力的基本面足以支撐逐步墊高的股價。

很多久違的故友、同學和親戚都陸續開始進場買股，去年開戶的人數也高達67萬人之多，是往年的數倍，這代表股票市場逐漸熱絡，在景氣趨勢尚未出現明顯的警訊前，行情還會繼續前進，投資人不必太過憂心。

值得留意的是，今年的行情不可能是一路長紅或是一口氣猛漲，投資人需要多加觀察美債殖利率的攀升以及美元指數是否逐步走強，這些因素將形成風險性資產上漲的壓力，同時也可能重創新興市場貨幣。

在現行的低利率的市場環境下，股票市場成為多數投資人賺錢的最佳去處，但想要長期獲利，還是必須注重景氣循環的趨勢，以及投資組合的變化。特別是在指數屢創新高之際，保持一顆戒慎之心有其必要，適時獲利了結、做好動態資產配置才是在市場生存的不二法門。

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