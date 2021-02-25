外資大賣台股239億 指數跌破5日線支撐

美科技股連日拉回，加上港股調高印花稅利空波及主要亞股，且MSCI本周末調降台股權重生效，引動外資昨（24）日擴大賣超台股達239億元，權王台積電更遭連五賣，壓抑指數重跌230點或1.4%，跌點及跌幅雙創2月來最大，指數並失守5日線支撐。

尤其外資在現貨、期貨及選擇權持續偏空操作，統計今年來現貨市場大舉賣超1,218億元，更引發市場關注。

台股昨日在各項利空襲擾下，晶圓雙雄、聯發科、日月光投控等大型半導體股持續走弱，指數欲振乏力，終場大跌230點、收16,212點，跌破5日均線，上市櫃總計成交量4,963億元，躍歷史第五大量。其中上市為4,030億元，為史上第七大；上櫃量能同步放大至932億元，居歷來第九大。

三大法人進出方面，昨日共計賣超318億元，為2月來最多。其中，外資反手大幅賣超239億元，投信買超6億元，自營商賣超85億元。八大公股券商則逢低承接61億元，以金額計算，主要敲進晶圓雙雄、鴻海、聯發科、長榮等個股。

第一金投顧董事長陳奕光分析，台股昨日大跌主要反應五大因素：一、國際股市回檔，包括那斯達克指數跌破季線，港股一度下殺千點；二、美債殖利率上升速度太快，已達1.39%，引發市場擔憂。三、外資在現期貨及選擇權持續偏空操作，統計今年來現貨市場賣超1,218億元、在台指期淨空單2.9萬口、選擇權有1.8萬口，研判今（25）日富台期可能壓低結算；四、今年來融資大增逾170億元，籌碼趨於凌亂；五、台股下跌未能量縮。