台股資金避險 轉抱銅板股

經濟日報 / 記者盧宏奇╱台北報導
圖／經濟日報提供
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台股昨（24）日賣壓加劇，高基期、籌碼凌亂個股跌幅較深，市場資金轉往低基期銅板股避險，占整體逆勢收紅個股比重約65%，其中包括近日獲得法人買盤挹注的面板雙虎、大型金控及下游硬體族群。

法人分析，台股新春開紅盤內資買盤歸隊，不少櫃買中小型股上演噴出行情，顯示現階段內資買盤與中小型股主導盤面氛圍。由於先前漲多的科技股，隨籌碼趨於凌亂或技術面乖離加大，紛紛拉回整理，市場資金轉戰低基期、低股價個股。

以昨日盤面來看，大盤多殺多賣壓出籠，帶量重挫230點，在類股持續良性輪動下，盤面1,700多檔個股有508檔逆勢收紅，其中更有334檔屬於50元以下銅板股，主要有友達、群創、富邦金中信金等大型股，以及國碩、茂迪、國統等中小型股。

面板族群是少數開紅盤後漲勢未見中斷的漲價概念股，主要受惠報價持續看漲，在訂單滿手及量價齊揚下，內外資法人紛紛看好面板雙虎第1、2季獲利均可達逾百億元水準，因此接力調高目標價，昨日盤中股價雙雙創波段新高。

雖然美聯準會（Fed）等主要國家央行強調中期內不會升息，但近期公債殖利率持續走揚，股價沉寂已久的金融股也蠢蠢欲動。

金融股2月初展開反彈走勢，以近五日法人進出來看，包括中信金、永豐金、華南金、台企銀、台新金、富邦金等，獲得7,581張至10.9萬張不等買盤挹注，成為股價抗跌有守、甚至逆勢強揚的主因。

個股 富邦金 中信金

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