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日媒指台積電美國新廠建設費倍增 台積電回應了

金麗科、天方能源、僑威等 25日起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心公告，金麗科（3228）股票自2月25日起預收款券並每20分鐘撮合一次；天方能源股票25日起預收款券並每十分鐘撮合一次；僑威、意徳士股票25日起預收款券並每五分鐘撮合一次。其中天方能源24日高掛漲停。

金麗科股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續五個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自25日起10個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

天方能源股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自25日起10個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每十分鐘撮合一次。另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

僑威股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自25日起10個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

意德士股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自25日起10個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每噁分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 合一

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