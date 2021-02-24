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台股元月量價齊揚 全體證券商賺78億元 年增632%

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股元月量價齊揚，臺灣證券交易所統計，全體證券商單月稅後純益達78.7億元，年增率達632.3%，包括經紀、自營、承銷等三大主要業務獲利同步大增，成長率在273.4%至327.6%不等。

證交所分析，元月大盤總成交量約7.42兆元，較去年12月成長19.8%，證券商經紀手續費收入隨之增加，全體經紀業務稅前純益77.2億元，月增37.4%，年增284.4%。

自營業務方面，由於元月加權股價指數上漲幅度僅2.7%，較去年12月的7.3%縮減，全體證券商自營部門稅前純益14.9億元，月減45.8%，但仍較去年同期大幅成長273.4%。

至於承銷業務，證交所表示，元月全體證券商承銷部門稅前純益4.2億元，月減51.0%，因去年同期基期較低，年增率為327.6%。

總計全體證券商元月稅前純益98.8億元，較去年12月略增4.9%，與去年同期相較成長550.4%，單月稅後純益78.7億元，月減8.5%，年增632.3%。

證券商 證交所

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