力士去年每股純益 0.59元 每股配息1.08元

功率元件廠力士（4932）結算下半年財報，受惠客製化金氧半場效電晶體（MOSFET）產品需求增加，帶動下半年獲利提升，下半年稅後純益2,660萬元，並一甩上半年營運虧損陰霾，全年稅後純益 1,466萬元，每股純益0.59元。

力士董事會也決議，儘管去年每股純益0.59元，公司仍決定透露資本公積配息，去年每股將配發1.08元股息，以2月23日收盤價39.95元計算，現金殖利率為2.7％。

力士表示，去年下半年營運轉佳，主因尚未封裝為MOSFET的半成品的晶圓片、客製化MOSFET產品成品及其他等良好的出貨表現，加上營運成本、費用管控得宜，是推去年下半年整體營運逆轉勝的關鍵因素。

力士去年營收結構，筆電、智慧型手機、其他分別為28.5％、33.2％、38.3％，其中，筆電應用領域因客戶在後疫情時期，因消費者需求增加帶動拉貨力道強勁升溫，加上美中貿易戰其他客戶轉單等挹注，為下半年注入成長動能。

展望本季，力士仍看好MOSFET龐大的市場成長需求，除既有訂單出貨持續暢旺，新一代ETG專利系列的MOSFET產品，已成功切入國際筆電大廠充電變壓器台灣唯二MOSFET合格供應商，其產品有別於市售目前整流電壓最高60V的效率，且進一步拉升至100V水準，今年初已開始試量產出貨，將隨主要客戶的需求持續增加，挹注營運成長動能。