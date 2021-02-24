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外資連五賣、台積電5天跌掉38元 市值縮水9,853億

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今(24)日大跌，權王台積電（2330）持續走跌，股價開低走低收在625元，下跌16元，跌幅2.49%，失守月線，創下金牛年來最低價，統計已連跌5天，股價下跌38元，市值大幅縮水9,853.55億元；外資賣超不斷，今日賣超16,155張，連五賣。

台積電今日以627元開出，下跌14元，失守月線，盤中一度拉至636元，下跌5元，可惜不敵賣壓，終場收在625元，創下農曆年後新低價；台積電從金牛年以來，僅在開紅盤日大漲，之後則是連續走跌，外資賣壓不斷，造成台積電在短短5天內，市值由17.19兆元下滑至16.2兆元。

統計外資今日賣超台積電16,155張，連五賣，合計賣超46,119張；投信賣超262張，終止連七買轉為賣超；自營商賣超1,632張，連四賣；合計三大法人賣超18,049張。

台積電 外資

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