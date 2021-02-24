外資連五賣、台積電5天跌掉38元 市值縮水9,853億
台股今(24)日大跌，權王台積電（2330）持續走跌，股價開低走低收在625元，下跌16元，跌幅2.49%，失守月線，創下金牛年來最低價，統計已連跌5天，股價下跌38元，市值大幅縮水9,853.55億元；外資賣超不斷，今日賣超16,155張，連五賣。
台積電今日以627元開出，下跌14元，失守月線，盤中一度拉至636元，下跌5元，可惜不敵賣壓，終場收在625元，創下農曆年後新低價；台積電從金牛年以來，僅在開紅盤日大漲，之後則是連續走跌，外資賣壓不斷，造成台積電在短短5天內，市值由17.19兆元下滑至16.2兆元。
統計外資今日賣超台積電16,155張，連五賣，合計賣超46,119張；投信賣超262張，終止連七買轉為賣超；自營商賣超1,632張，連四賣；合計三大法人賣超18,049張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言