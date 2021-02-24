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外資賣超239.04億 賣超聯電最多、台積電遭連五賣

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今(24)日大跌230.87點，收在16,212.53點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超239.04億元，統計賣超前十大個股中，賣超聯電（2303）46,891張最多，中鴻（2014）居外資賣超亞軍；買超最多的個股則是友達（2409）。

台股今日開低震盪走低，電子股賣壓重，資金轉進傳產股，權王台積電（2330）跌破月線，加重大盤跌勢，指數終場收在今日最低，以16,212.53點作收；三大法人賣超317.66億元，其中外資賣超239.04億元，投信買超7.3億元，自營商賣超（合計）85.93億元。

統計外資今日賣超前十大依序是聯電、中鴻、新光金（2888）、台積電、華夏（1305）、彩晶（6116）、街口布蘭特油正2（00715L）、欣興（3037）、兆豐金（2886）、元大滬深300正2（00637L）等；電子股有4家，包括晶圓代工雙雄在內，金融股進榜2家，傳產股也是2家，還有2檔ETF。

外資今日賣超最多個股為聯電，單日賣超46,891張、其次是賣超中鴻18,682張、賣超新光金17,104居第三大、賣超台積電16,155張；另外賣超鴻海（2317）9,317張、賣超日月光投控（3711）7,793張、旺宏（2337）也遭外資賣超8,064張。

外資今日買超前十大依序是友達、中信金（2891）、元大台灣50反1（00632R）、富邦金（2881）、陽明（2609）、玉山金（2884）、宏碁（2353）、南茂（8150）、開發金（2883）、晶豪科（3006）等；其中以金融股4家最多，買超友達35,627張居冠、其次是買超中信金28,882張。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，聯準會短期並不會改變購債計畫，全球主要央行也維持寬鬆貨幣政策至2022年，資金行情有機會延續到今年年底；台股今年具有企業獲利大幅成長、股利率冠亞股、科技股全球競爭力佳等三項優勢，可望持續吸引資金湧入。

沈建宏認為，5G將帶來下一波科技創新商機，且在美中貿易戰中，台廠科技位居關鍵與受惠位置，尤以半導體產業受惠最大，加上台廠擁有航太、生技等利基，科技股仍將是台股的領頭羊，建議逢回優先布局；他表示，台積電先前的法說會內容就揭露半導體仍是主軸，5G仍是趨勢、高速運算、汽車與電動車供應鏈等都是科技股成長亮點。

台積電 外資

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