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通膨來襲？法人：轉進兩大產業降風險

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

全球疫苗施打順利、各國擴大刺激政策下，今年經濟可望重啟，引發通膨升溫的隱憂，造成近期股市回檔整理。法人認為，對於通膨的發展，仍待進一步觀察，但投資人如擔心未來竄升風險，不妨將部分資金轉進相對受惠的產業，如：公用事業、不動產等族群。

觀察近20年來，全球7大工業國（G7）通膨竄升，分別發生在金融海嘯之後的2009年9月到2011年9月、歐債危機後的2015年9月到2018年9月，期間美股標普500指數平均上漲約15%，而公用事業、REITs受惠於通膨升溫，平均各上漲16.5%、21.5%。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，通膨急速上揚，通常也會帶動利率走高，不利企業獲利表現，並拖緩經濟增長動能。不過，水、電、天然氣等公用事業，及不動產的價格，會隨物價上漲而調整，長期獲利穩健，更兼具高股息特性，反倒有好表現。

葉菀婷指出，在歐美各國陸續施打疫苗後，全球單日新增確診人數持續下滑，經濟將全面重啟，加上更多的財政刺激措施上路，勢必會推升通膨水準，引發市場恐慌。但是若觀察前述歷史經驗，這次同樣是伴隨經濟衰退後的復甦，只要央行、財政政策調控得宜，不必太過恐懼。

葉菀婷強調，今年仍舊是超低利率的溫和刺激環境，惟股價整體漲多，且通膨回升下，股市波動也會跟著增加。因此，擔心短期通膨竄升風險的投資人，不妨將部分資金轉進公用事業、不動產等族群，透過分散配置，降低資產波動風險。

通膨 疫苗

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