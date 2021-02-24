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台積電破月線 台股收跌230.87點 三大法人賣超317.66億

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今(24)日開低震盪走低，電子股賣壓重，資金轉進傳產股，權王台積電跌破月線，加重大盤跌勢，大立光、鴻海、聯電、聯發科等股也收黑，大盤指數終場收在今日最低，以16,212.53點作收，下跌230.87點，成交量3,829.61億元；三大法人賣超317.66億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超239.04億元，投信買超7.3億元，自營商賣超（合計）85.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.67億元，自營商（避險）賣超65.25億元。

台股今日以16,329.54點開出，台積電開低走低收在625元，下跌16元，跌幅2.49%，加重大盤跌勢，早盤多方雖力圖振作，兩度拉升指數回到平盤之上，但仍是不敵賣壓，盤面上以傳產股的食品、觀光、營建、玻璃陶瓷、水泥股等表現抗跌，力守紅盤，但電子股、權值股走跌，指數終場收在16,212.53點，跌幅1.4%。

自營商 台積電

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