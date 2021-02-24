富邦媒閃列千金股 亞德客-KY跌出千金股之列
台股今（24）日震盪整理，午盤後賣壓出籠，帶動指數高低點差距達244點，而盤面上高價股震盪加劇，富邦媒（8454）盤中一度閃列千金股，超車聯發科（2454），位居台股第八大股價個股；而亞德客-KY（1590）則跌出千金股之列。
富邦媒今日早盤多方匯聚，拉抬股價衝破千元大關後，一度衝高到1,010元，午盤後在短線獲利賣壓釋出加上台股跌幅擴大影響，漲勢一路收斂，終場收在平盤價961元。
而氣動元件大廠亞德客-KY股價持續震盪整理，昨日跌破10日均線後，今日再度回檔修正，終場下跌58元，收在977元，逼近季線關卡，跌出千金股之列。
受到國際股市影響，台股震盪整理，高價股中除了股王大立光（3008）、股后矽力-KY（6415）今日下跌0.8%外，信驊（5274）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）、旭隼（6409）跌幅落在2-7%間。
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